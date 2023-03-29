Пожарные потушили возгорание в металлическом ангаре в Тольятти

ЧП произошло в Комсомольском районе Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Тольятти завершилась борьба с пожаром, который вспыхнул в металлическом ангаре на улице Никонова, 43С в Комсомольском районе. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– В 18:16 пожар удалось локализовать на общей площади 400 квадратных метров. В 20:00 возгорание было ликвидировано, – информируют в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, ЧП произошло в 17:30 29 марта 2023 года. Огонь охватил участок площадью 400 квадратных метров. На месте работали 69 человек, было задействовано 25 единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Причина возгорания в настоящий момент не озвучивалась.

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