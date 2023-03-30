Подрядчика для разработки проекта сохранения 2-й мужской гимназии выбрали в Самаре

В здании необходимо усилить фундамент и несущие стены / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре подвели итоги торгов по поиску подрядчика для разработки проекта сохранения старинной постройки – второй мужской гимназии на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Победителем электронного аукциона признали ООО «Самторес-М».

Согласно информации на сайте госзакупок, всего было подано четыре заявки. Выбор пал на ту компанию, которая заявила о готовности выполнить необходимые работы за 6 819 400 рублей. С ней заключили контракт на срок до 31 декабря 2023 года.

Фирма должна разработать проект реставрации двухэтажного здания 1906 года постройки. За время эксплуатации там произошли осадки фундамента, а несущие конструкции получили повреждения. Их нужно усилить.

Сейчас в здании расположен учебный корпус № 2 Самарского государственного института культуры. Именно вуз является заказчиком работ.

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