Автобусы и трамваи пустят в объезд из-за перекрытия путепровода на ул. Земеца в Самаре

В скором времени в Самаре стартует ремонт путепровода на ул. Земеца Фото: администрация Самары

В Самаре в 2023 году планируется отремонтировать путепровод «139 км» на улице Земеца. Ранее сообщалось, что этот участок полностью закроют для движения транспорта с 15 апреля по 31 октября 2023 года. В четверг, 31 марта, в городской мэрии сообщили, как в этот период будут ходить автобусы и трамваи.

- На время ремонта путепровода будет использоваться трамвайное кольцо не в районе Костромского переулка, а в Юнгородке, куда горожане смогут добраться пешком, - рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Что касается автобусов, то их планируют направить в объезд перекрываемого участка - по улице Победы, проспекту Кирова, затем по Заводскому шоссе с выездом на улицу Земеца. Как отметил Владимир Василенко, все существующие остановки будут сохранены.

- Для решения вопросов транспортной доступности заводчан планируется отдельно запустить два автобусных маршрута. Один будет начинаться с разворотной площадки, которую сделали по маршруту № 67, до улицы Земеца. Второй - намерены запустить от Барбошиной поляны до завода «Экран», - отметил чиновник.

В городской администрации подчеркивают, что схема перекрытия движения по путепроводу на улице Земеца все еще прорабатывается. В скором времени горожанам подробно расскажут, как можно будет объехать этот участок и как будет ходить общественный транспорт.

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