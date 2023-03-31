Организаторы рассказали, чем удивит 50-й юбилейный Грушинский фестиваль в Самаре в 2023 году

В этом году на Грушинском фестивале выступят более сотни приглашенных артистов / Фото: grushinfestival.ru

Стало известно, когда и где пройдет 50-й юбилейный Грушинский фестиваль, а также что интересного готовят организаторы для любителей авторской песни. Информация об этом прозвучала на заседании оргкомитета по подготовке мероприятия под руководством губернатора Самарской области.

- Юбилейный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина состоится с 29 июня по 2 июля 2023 года. Ожидается, что его посетят около 50 тысяч человек. Одновременно будут работать 14 концертных площадок, годе выступят более сотни приглашенных артистов, - рассказала директор фестиваля Анна Шарафиева.

В этом году на Мастрюковской поляне появится аллея фестивалей авторского творчества - в одном месте соберут истории самых крупных и известных. Отдельное место займет музей истории Грушинского фестиваля. Также на площадке развернут огромную карту, где гости смогут отмечать свои города. Гала-концерт состоится, как и обычно, на сцене в виде плавучей гитары. Оттуда будет вестись прямая трансляция. Посмотреть ее можно будет на интернет-площадках фестиваля.

Отметим, за 50 лет Грушинский фестиваль посетили уже более 3,6 млн человек. На конкурс было подано свыше 35 тысяч заявок. В 2023 году гостей ждут некоторые новшества. Кроме того, планируется возродить традиции прошлых лет. Изменения претерпит и сама фестивальная поляна. Ранее «КП-Самара» писала, с чего начнут преображение локации.

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