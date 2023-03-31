Улицу Авроры перекроют в Самаре в дни религиозных праздников и 9 мая 2023 года

Улицу Авроры перекроют от Мориса Тореза до Партизанской Фото: Яндекс. Карты

Жителей Самары ждут очередные перекрытия дорог. Временные ограничения планируется вводить в День Победы и в дни религиозных праздников. Коснутся они ряда улиц. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Движение планируется перекрывать 16, 23 и 25 апреля, 3 июня (Пасха, Красная Горка, Радоница, Троицкая родительская суббота) и 9 мая 2023 года с 7:00 до 16:00. В этот период будут организованы перевозки горожан до кладбищ.

Проезд в эти дни будут ограничивать по улице Авроры от Мориса Тореза до Партизанской, по улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, по улице Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской и по улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего выезда. Отметим, ограничения не коснутся городского пассажирского транспорта, машин полиции, скорой помощи и пожарных, а также авто с пропусками, утвержденными ГИБДД.

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