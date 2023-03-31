Многие самарцы уже открыли купальный сезон в конце марта 2023 года

Горожане решили окунуться. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре погода не перестает удивлять местных жителей. Местные жители пытались спрятаться от жары в холодной Волге.

В социальных сетях пользователи поделились кадрами, как закаленные горожане решили окунуться в ледяную Волгу. В комментариях самарцы скептически относятся к желанию открывать купальный сезоне в конце марта и переживают за здоровье бесстрашных горожан.

- Привыкшие, видимо и зимой купаются, - отмечают комментаторы.

Напомним, в регионе ожидается похолодание после аномально-теплой температуры. Отметка столбика термометра может опуститься до -1 градуса.

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