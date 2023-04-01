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НовостиОбщество1 апреля 2023 12:27

Торговые палатки на Костромском переулке в Самаре подвинут для прохода к трамвайному кольцу

Переустройство связано с ремонтом путепровода по улице Земеца
Евгений ЕГОРОВ
Разворот трамваев будет перенесен с Костромского переулка на кольцо Юнгородок. Фото: администрация Самары

Разворот трамваев будет перенесен с Костромского переулка на кольцо Юнгородок. Фото: администрация Самары

В связи с предстоящим ремонтом путепровода по улице Земеца будет закрыто движение по мосту не только автотранспорта, но и трамвайных маршрутов № 9, 10, 13, 24, 24к. Составы будут оборачиваться на расположенном по соседству кольце «Юнгородок».

В администрации Самары обратили внимание на то, что пешеходный путь до этого кольца протяженностью около 400 метров должен быть максимально комфортным для сотрудников расположенных в Юнгородке предприятий.

- По пути на тротуар выходит рыночная зона. Нужно, чтобы торговые палатки не мешали людям свободно перемещаться. Соответствующее поручение – разобраться в ситуации и убрать лотки – дано Администрации Промышленного внутригородского района, - сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Для удобства объезда закрытого участка власти города намерены в ускоренном порядке отремонтировать улицу Береговую. Работы на объекте уже начались.