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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:34

В Самарской области на поддержку растениеводства направят более 1 млрд рублей в 2023 году

Средства будут выделены из регионального и федерального бюджета
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В этом году весенне-полевые работы стартовали раньше срока

В этом году весенне-полевые работы стартовали раньше срока

Фото: правительство Самарской области

Власти Самарской области продолжают оказывать поддержку производителям продукции растениеводства. В частности, в 2023 году на эти цели будет направлено более 1 млрд. рублей. Средства выделят из областного и федерального бюджетов. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Помимо этого, сельхозкомпании губернии по-прежнему могут воспользоваться такими мерами господдержки, как субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ, приобретение элитных семян, техническое перевооружение и др. Особую роль в работе сыграет льготное кредитование по ставке до 5%. На заемные средства аграрии могут закупить минеральные удобрения, средства защиты растений.

Отметим, что в этом году весенне-полевые работы стартовали раньше срока. Сейчас аграрии занимаются подкормкой озимых. По данным регионального минлесхоза, подготовка к посевной ведется максимально оперативно.

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