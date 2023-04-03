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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:28

Власти Самары ищут подрядчика, который снесет остановку «Московское шоссе»

Объект был признан самовольной постройкой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Остановка находится на улице Георгия Димитрова

Остановка находится на улице Георгия Димитрова

Фото: Яндекс.Карты

Власти Самары объявили поиск подрядчика, который займется сносом остановки общественного транспорта. Она расположена на улице Георгия Димитрова, 86 и носит название «Московское шоссе». Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, объект подлежит сносу, поскольку был признан самовольной постройкой. Остановка находится на участке площадью 51, 93 квадратных метра.

Снос обойдется властям в 140 тысяч рублей. Выполнить работы нужно за 70 дней. Победитель торгов будет известен после 10 апреля 2023 года.

Напомним, информация о демонтаже остановки появилась еще осенью 2022 года. Соответствующее распоряжение подписала мэр города.

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