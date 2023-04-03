В Самарской области с начала апреля 2023 года произошло 49 пожаров

Общая площадь пожаров составила 4,7 Га Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с началом весны стартовала череда природных пожаров. В период с 31 марта по 3 апреля 2023 года на территории губернии зарегистрировали 49 возгораний. Информацию сообщили в областном ГУ МЧС.

– Пожары произошли в результате неконтролируемого пала сухой травы. Общая площадь составила 4,7 Га. В настоящее время все возгорания ликвидированы, – отмечают специалисты.

Отмечается, что наибольшее число пожаров произошло в Ставропольском районе, а больше других по площади – в Волжском. Всего с начала текущего года на территории губернии зафиксировали 127 возгораний на общей площади более 6 гектар.

Напомним, с 1 апреля 2023 года в Самарской области действует особый противопожарный режим. На этот период установлен запрет на использование открытого огня и выжигание сухой травянистой растительности.

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