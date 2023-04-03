В Самаре станции и вагоны метрополитена приводят в порядок после зимы

Персонал трудится в усиленном режиме дважды в год – осенью и весной Фото: администрация Самары

В самарском метро стартовали работы в рамках городского месячника по благоустройству. Персонал метрополитена приводит в порядок станции и вагоны после зимы. Об этом сообщили в мэрии.

Так, генеральная уборка проводится на всех станциях. Сотрудники убирают переходы, вестибюли, кассовые и турникетные зоны. Особое внимание уделяется платформам, лавочкам и эскалаторам.

Тщательной уборке подвергается и парк электротранспорта – это около полсотни вагонов. 36 из них курсируют на линии в постоянном режиме. 20 вагонов перевозят пассажиров в часы пик, 16 – в межпиковое время. Регулярно за чистотой в каждом вагоне следят по 1-2 уборщика. На одну уборку уходит более 8 часов, а к 6:00 вагоны уже должны быть на линии.

В мэрии также отмечают, что в этом году 6 вагонов планируется отправить на капремонт. Сейчас идет поиск подрядчика.

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