В Самарской области военнослужащие, проявившие мужество, получат почетную награду

В регионе учредили награду для военнослужащих
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области учредили почетную награду для военнослужащих, которые проявили мужество. Знак отличия учредили по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.
По информации областного правительства, военнослужащие получат награду за проявленные мужество и отвагу. Губернатор региона Дмитрий Азаров впервые наградил командрама Андрея Колотовкина почетным знаком Дмитрия Устинова.
Знак учредили в конце прошлого года. Его вручают военнослужащим, сотрудникам ОВД и другим гражданам за мужество и отвагу. Также гражданам, которые внесли вклад в развитие промышленности Самарской области.
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