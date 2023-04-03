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НовостиОбщество3 апреля 2023 17:08

В Самарской области военнослужащие, проявившие мужество, получат почетную награду

Почетный знак Дмитрия Устинова учредили в регионе
Алена ПРОВКИНА
В регионе учредили награду для военнослужащих

В регионе учредили награду для военнослужащих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области учредили почетную награду для военнослужащих, которые проявили мужество. Знак отличия учредили по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

По информации областного правительства, военнослужащие получат награду за проявленные мужество и отвагу. Губернатор региона Дмитрий Азаров впервые наградил командрама Андрея Колотовкина почетным знаком Дмитрия Устинова.

Знак учредили в конце прошлого года. Его вручают военнослужащим, сотрудникам ОВД и другим гражданам за мужество и отвагу. Также гражданам, которые внесли вклад в развитие промышленности Самарской области.

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