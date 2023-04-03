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НовостиОбщество3 апреля 2023 18:00

В Самаре стена обрушилась на газовую трубу

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Стена обрушилась на газовую трубу. Фото: "Самара с огоньком"

Стена обрушилась на газовую трубу. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами обрушения стены на газовую трубу. Обвал произошел на пересечении улиц Степана Разина и Комсомольской.

Судя по опубликованным кадрам, кирпичная стена обрушилась на газовую трубу. В комментариях пользователи переживают за состояние старых зданий и надеются, что очередное обрушение не произойдет на местных жителей. О причинах обрушения пока неизвестно.

Напомним, горожане также пожаловались на состояние асфальтной дороги возле школы на улице Физкультурной. Родители переживают за активных детей, которые могут покалечиться.

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