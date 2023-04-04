Самарцам напомнили, какое наказание грозит за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

В регионе действует особый противопожарный режим Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 1 по 20 апреля 2023 года установили особый противопожарный режим. Он предполагает соблюдение ряда правил, за нарушение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Напомним, при установлении четвертого и пятого классов пожарной опасности вводят ограничение на пребывание людей в лесах и въезд в них на транспорте. Тех, кто нарушит правила пожарной безопасности в условиях особого режима, могут привлечь по статье 8.32 КоАП РФ. Ее санкции предусматривают штраф: для граждан — 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

За поджог деревьев, который привел к серьезным последствиям и крупному ущербу, предусмотрено наказание по статье 261 УК РФ. Людям, повредившим или уничтожившим лесные насаждения, может грозить штраф (от 300 тысяч рублей) или даже лишение свободы (до 10 лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей).

Жителей региона призывают сообщать о возникающих природных пожарах и о нарушениях лесного законодательства по телефону диспетчерской службы лесной охраны Самарской области 8 (846) 231-00-63. Звонки принимаются круглосуточно.

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