Дополнительные рейсы введут на паромной переправе Самара — Рождествено 6-7 апреля 2023

В четверг и пятницу паром сделает больше рейсов / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самаре временно скорректируют график работы грузовой переправы Октябрьский спуск — Рождествено. В четверг и пятницу, 6 и 7 апреля 2023 года, парому добавят по одному рейсу. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, 6 апреля 2023 года запланирован дополнительный рейс из Рождествено. Отправление судна намечено на 16:30. В пятницу, 7 апреля 2023 года, паром сделает дополнительный рейс из Самары. Время отправления — 11:00.

Напомним, грузовая переправа заработала в Самаре в конце марта 2023 года. Ежедневно паром делает по два рейса в день. Отправление от Октябрьского спуска в 8:00 и 15:00, а из Рождествено — в 6:00 и 13:00.

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