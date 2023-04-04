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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:49

В Самаре рабочие разрыли котлован для строительства нового планетария

Горожане опубликовали кадры
Алена ПРОВКИНА
Специалисты разрыли котлован. Фото: Евгений Щекин

Специалисты разрыли котлован. Фото: Евгений Щекин

В Самаре приступили к строительству нового планетария. Объект станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая».

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры с места строительства. Работники уже разрыли котлован на проспекте Ленина. Подрядчик завершит все работы к 2024 году, об этом заявили в администрации города. Вся документация уже разработана.

Площадь планетария превысит 5 тысяч кв.м. В здании планируют оборудовать два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для наблюдений.

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