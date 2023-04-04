В Самаре рабочие разрыли котлован для строительства нового планетария

Специалисты разрыли котлован. Фото: Евгений Щекин
В Самаре приступили к строительству нового планетария. Объект станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая».
Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры с места строительства. Работники уже разрыли котлован на проспекте Ленина. Подрядчик завершит все работы к 2024 году, об этом заявили в администрации города. Вся документация уже разработана.
Площадь планетария превысит 5 тысяч кв.м. В здании планируют оборудовать два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для наблюдений.
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