Смог накрыл Самарскую область 4 апреля 2023 года

Самарцы заметили непонятную дымку в небе над городом Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Во вторник, 4 апреля 2023 года, Самару и Новокуйбышевск накрыл смог. Странная дымка появилась в небе над городами примерно в 13-14 часов. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Что стало причиной появления сероватой пелены над городами Самарской области, пока неизвестно. Кто-то предполагает, что всему виной пыль, поднявшаяся с дорог. Другие считают, что смог образовался из-за природных пожаров, которые начались в регионе с наступлением теплой погоды и со сходом снежного покрова.

Возможно, именно вторая версия близка к правде. По данным ГУ МЧС по Самарской области, сегодня днем в районе поселка Черновский Волжского района произошел пожар. Там загорелась сухая трава. Она полыхает отдельными очагами на общей площади 600 кв. м. В оперативном ведомстве не исключают, что дымка образовалась из-за этого пожара. Однако утверждать не берутся.

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