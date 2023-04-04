Военком назвал число уклонистов в Самарской области

В Самарской области сейчас насчитывается около 400 уклонистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин назвал число уклонистов от армии. Информация об этом прозвучала во вторник, 4 апреля 2023 года, на пресс-конференции в «КП-Самара», посвященной весеннему призыву.

По словам Алексея Вдовина, в Самарской области сейчас насчитывается около 400 уклонистов. Однако с каждым годом это число уменьшается. Одна из мер — проведение военно-патриотической работы среди молодежи.

Напомним, весенний призыв в Самарской области, как и по всей стране, стартовал 1 апреля 2023 года. Повестки должны получить около 17 тысяч человек. Однако служить в армию отправятся примерно 3,5 тысячи молодых людей. Остальные получат отсрочку по тем или иным основаниям. Около 70% призывников будут служить в сухопутных войсках. 11 человек будут проходить альтернативную службу, 15 — отправят в Президентский полк, еще пять — в научные роты.

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