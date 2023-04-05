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НовостиОбщество5 апреля 2023 10:43

В Самаре сняли с маршрута автобус с открытым люком в полу

Транспорт находился в движении
Алена ПРОВКИНА
Люк зафиксировали. Фото: департамент транспорта

Люк зафиксировали. Фото: департамент транспорта

В Самаре ранним утром появилась информация об автобусе с открытом люком в полу. В транспорте было много людей.

По информации департамента транспорта, сигнал получили утром 5 апреля 2023 года. Автобус №66 начал работу с открытым смотровым люком в полу. Специалисты оперативно отреагировали, автобус сняли с маршрута. Сотрудники зафиксировали люк. Представители департамента отмечают, что предрейсовый контроль усилят.

Помимо этого, на контроль взяли работу маршрута №47. Жители пожаловались на перебои движения.

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