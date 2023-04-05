Трамвай подвернул колесо и слетел с рельсов на ул. Советской в Самаре 5 апреля 2023

Старый вагон "Татра" не удержался на трамвайных путях / Фото: Послушано Самара

Днем в среду, 5 апреля 2023 года, в Самаре произошло очередное происшествие с участием общественного транспорта. На улице Советской сошел с рельсов трамвай. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Все случилось в 13 часов напротив детской стоматологии на улице Советской. У трамвая сильно вывернуло колесо, и он сошел с рельсов, - поделились свидетели происшествия.

Всем, кто ехал в том трамвае, пришлось покинуть салон и пересесть на другой транспорт. Движение составов на этом участке на некоторое время оказалось парализовано.

Отметим, накануне, 4 апреля 2023 года, случилось ЧП с трамваем № 23. На пересечении улиц Врубеля и Гая у него на ходу слетел пантограф (токоприемник). Приземлились «рога» на трамвайные пути.

Интернет-пользователи пишут, что кто-то явно «сглазил» самарские трамваи. Что ни день, то новая неприятность. Горожане надеются, что с поступлением новых составов, которое ожидается уже в 2023 году, эта проблема отпадет, и электротранспорт будет ходить стабильно и без перебоев.

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