В Самарской области в феврале 2023 года выросла заболеваемость сифилисом и туберкулезом

Рост был отмечен в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области в 2023 году стали чаще болеть туберкулезом и сифилисом. Соответствующие данные представлены в новом докладе Самарастата.

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года в регионе зафиксировали 35 случаев заболевания сифилисом и 109 – туберкулезом. При этом в прошлом году соответствующие диагнозы были поставлены 22 и 73 людям соответственно.

Печальная картина сложилась и по заболеваемости ВИЧ. В 2023 году его обнаружили у 187 жителей. В прошлом году эти показатели были равны 142. Зато статистика по заболеваемости гонореей осталась прежней – ее также подхватили 18 человек.

Отметим, что в январе текущего года сифилис выявили у 23 жителей региона, а число ВИЧ-инфицированных составило 181.

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