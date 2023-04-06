Заболеваемость гриппом выросла в 22,1 раза в Самарской области за год

А вот заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 50%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за год заболеваемость гриппом выросла в 22,1 раза по данным на февраль 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в новом докладе Самарастата.

Так, в феврале 2023 года зафиксировали 531 случай заболевания гриппом, а в феврале 2022-го было 24 заболевших. А вот заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 50%, по сравнению с прошлым годом, когда было выявлено 183,1 тысяч случаев. В феврале этого года болело 78,5 тысяч человек.

Также в 2023-ем увеличилось число заболевших острым гепатитом А и В. Первым видом в прошлом году болели 3 человека, а в этом 8, вторым видом 2 человека. Это в 2,7 раз и в 2 раза больше. В Самарской области в феврале 2023 года выросла и заболеваемость сифилисом и туберкулезом.

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