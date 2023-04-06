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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:42

Глава ТТУ высказался насчет риска обесточивания трамваев и троллейбусов в Самаре из-за долга

Отключить предприятию электричество пригрозили энергетики
Анастасия ФИЛАТОВА
Руководитель ТТУ пообещал, что электротранспорт продолжит работать в обычном режиме

Руководитель ТТУ пообещал, что электротранспорт продолжит работать в обычном режиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор МП «ТТУ» Самары Михаил Ефремов прокомментировал ситуацию с возможным обесточиванием трамваев и троллейбусов. Отключить электричество предприятию из-за долга в 40 млн рублей грозится ПАО «Самараэнерго».

- В такой задолженности нет ничего из ряда вон выходящего. Периодически они образуются, мы их погашаем и работаем дальше. Фактически это задолженность за февраль, когда в транспорте включали отопление из-за сильных морозов и тратили много электроэнергии, и два авансовых платежа за март, - рассказал Михаил Ефремов «КП-Самара».

По словам руководителя ТТУ, уже написаны гарантийные письма. Погасить долг за электроэнергию планируется до конца апреля 2023 года. Михаил Ефремов отметил, что на работе трамваев и троллейбусов это никак не скажется. Они продолжат ходить по улицам Самары в обычном режиме.

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