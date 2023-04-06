Екатерина Колотовкина из Самары вошла в новый состав Общественной палаты России

Новые члены начнут работу не позднее 1 июля. Фото: правительство Самарской области

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина вошла в новый состав Общественной палаты России. Сегодня, 6 апреля, его утвердил президент Владимир Путин.

— Я горда оказанным мне высоким уровнем доверия и четко понимаю возложенную на меня ответственность. Для меня очень важно поддерживать и помогать семьям военнослужащих. Я уверена, мы справимся, потому что мы вместе, — сказала Екатерина Колотовкина.

Супруга боевого генерала возглавляет женский совет 2-й гвардейской общевойсковой армии, является директором по развитию фонда «Звезда и Лира» и автором масштабного фотопроекта «Жены Героев». Всего в новый состав вошло 40 новых членов палаты. Они начнут работу не позднее 1 июля.

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