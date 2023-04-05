Продолжение уникальной выставки «Жены героев. Молюсь за тебя» представили в Самаре

Посетить экспозицию могут все желающие бесплатно в выставочном комплексе «Экспо-Волга». Фото: фонд «Звезда и Лира»

В Самаре открылась выставка «Жены героев. Молюсь за тебя». Она является продолжением уникальной фотовыставки «Жены героев».

— В новом фотопроекте участвовали жены и дети военнослужащих, в том числе мобилизованных в рамках СВО, — рассказали в фонде «Звезда и Лира».

В рамках выставки будет проводиться благотворительная акция в поддержку СВО и военнослужащих «Белый цветок». Также можно поучаствовать в плетении маскировочных сетей, узнать основы тактической медицины и о том, что входит в индивидуальную экипировку разведчика.

Посетить экспозицию могут все желающие бесплатно в выставочном комплексе «Экспо-Волга» на ул. Мичурина, 23а. Напомним, ранее самарский патриотический проект «Жены героев» оценил президент Владимир Путин.

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