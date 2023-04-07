Клещи атаковали жителей Самарской области в апреле 2023 года

В этом году клещи активизировались раньше обычного. Фото: t.me/samaratg01

В 2023 году в Самарской области клещи активизировались раньше обычного. Причина – теплая весна, пришедшая в регион в марте. Самарцы рассказывают, что клещи уже активно выходят на охоту. Большое количество этих насекомых заметили в поселке Петра Дубрава.

Местный житель опубликовал фотографию, сделанную после прогулки с собакой. Вернувшись домой, он собрал с животного порядка 10 клещей. По его словам, столь богатый «урожай» был обнаружен в ЖК «Земляничный».

Отметим, что власти региона уже готовятся к сезону клещей. Они намерены провести акарицидную обработку, чтобы обезопасить жителей. Процедура будет проведена на 4 325,69 га, в числе которых 1 064,8 га — территории лечебно-оздоровительных учреждений.

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