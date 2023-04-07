Детсад на ул. Воронежской в Самаре могут достроить до конца июля 2023 года

Новый детский сад сможет принять 240 воспитанников / Фото: дума Самары

Стало известно, когда достроят новый детский сад в Промышленном районе Самары. Его возводят в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московского шоссе. Работы планируют завершить уже этим летом.

— По условиям контракта подрядчик обязан завершить строительство к ноябрю 2023 года. Однако компания взяла на себя повышенные обязательства — закончить все работы до конца июля, чтобы первые воспитанники могли прийти в детский сад уже 1 сентября, — сообщил в ходе выездного мероприятия гордумы руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский.

Новый садик сможет принять 240 детей, в том числе 80 малышей от 1,5 до 3 лет. Будут предусмотрены четыре ясельные группы.

— Я надеюсь, открытие этого детсада позволит обнулить в Промышленном районе очередь для деток от 1,5 до 3 лет, — отметила глава департамента образования Самары Ирина Коковина.

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