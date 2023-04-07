Женщины хотят снять все с квадрокоптера и отправить запись мужьям. Фото: правительство Самарской области

В честь Дня Победы жены военнослужащих выстроятся в форме звезды на площади имени Куйбышева в Самаре. С такой инициативой выступила руководитель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина на заседании оргкомитета «Победа».

— Мы хотим выстроиться в форме звезды, снять все с квадрокоптера и отправить запись нашим мужьям. Просим поддержать нашу инициативу, — заявила Екатерина Колотовкина.

Глава региона Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военных. Когда именно будет организован флешмоб, пока неизвестно. Напомним, Екатерина Колотовкина вошла в новый состав Общественной палаты России, его 6 апреля утвердил президент Владимир Путин.

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