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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:17

Жены военнослужащих выстроятся в форме звезды на площади имени Куйбышева в Самаре

Когда именно будет организован флешмоб, пока неизвестно
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщины хотят снять все с квадрокоптера и отправить запись мужьям.

Женщины хотят снять все с квадрокоптера и отправить запись мужьям.

Фото: правительство Самарской области

В честь Дня Победы жены военнослужащих выстроятся в форме звезды на площади имени Куйбышева в Самаре. С такой инициативой выступила руководитель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина на заседании оргкомитета «Победа».

— Мы хотим выстроиться в форме звезды, снять все с квадрокоптера и отправить запись нашим мужьям. Просим поддержать нашу инициативу, — заявила Екатерина Колотовкина.

Глава региона Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военных. Когда именно будет организован флешмоб, пока неизвестно. Напомним, Екатерина Колотовкина вошла в новый состав Общественной палаты России, его 6 апреля утвердил президент Владимир Путин.

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