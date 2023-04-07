Рок-группа «Сурганова и оркестр» выступит в Самаре в День Победы 9 мая 2023 года

Группа станет хедлайнером концерта в честь Дня Победы в Самаре / Фото: vk.com/surganovaofficial

В Самаре в День Победы, 9 мая 2023 года, устроят праздничный концерт на площади имени В.В. Куйбышева. Хедлайнером мероприятия станет рок-группа «Сурганова и оркестр».

- В День Победы перед самарцами выступит группа «Сурганова и оркестр». Праздничный концерт на площади Куйбышева начнется в 17:00. Сурганова выйдет на сцену в 19:30, - сообщила директор АНО «Региональный центр реализации проектов «СОТА» Наталья Семенова в пятницу, 7 апреля 2023 года, на заседании оргкомитета «Победа».

Устроят в Самаре 9 Мая 2023 года и традиционный праздничный салют. Планируется, что он прогремит в 22:00.

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