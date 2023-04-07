Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 12:07

Шествие Бессмертного полка состоится в очном формате в Самаре в 2023 году

Горожане вновь пройдут по площади Куйбышева с портретами родственников-участников войны
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Анастасия ФИЛАТОВА
Местом сбора участников шествия традиционно станет перекресток улиц Молодогвардейской и Некрасовской

Местом сбора участников шествия традиционно станет перекресток улиц Молодогвардейской и Некрасовской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Победы, 9 мая 2023 года, в Самарской области пройдет акция «Бессмертный полк». В этом году ее устроят только оффлайн. Об этом в пятницу, 7 апреля 2023 года, на заседании оргкомитета «Победа» рассказала председатель реготделения движения Светлана Прилепская.

- Шествие Бессмертного полка в 2023 году пройдет онлайн только на тех территориях, где проводить его в очном формате небезопасно для жителей, - объяснила Светлана Прилепская.

В Самаре местом сбора участников шествия традиционно станет перекресток улиц Молодогвардейской и Некрасовской. Бессмертный полк пройдет по площади Куйбышева после основного парада. По всему маршруту будут установлены светодиодные экраны, где участники Бессмертного полка смогут наблюдать за парадом. Также установят динамики, из которых будет транслироваться патриотическая музыка.

Напомним, вечером 9 мая 2023 года на главной площади Самары пройдет праздничный концерт. Хедлайнером мероприятия выступит рок-группа «Сурганова и оркестр».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал