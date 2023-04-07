Шествие Бессмертного полка состоится в очном формате в Самаре в 2023 году

Местом сбора участников шествия традиционно станет перекресток улиц Молодогвардейской и Некрасовской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Победы, 9 мая 2023 года, в Самарской области пройдет акция «Бессмертный полк». В этом году ее устроят только оффлайн. Об этом в пятницу, 7 апреля 2023 года, на заседании оргкомитета «Победа» рассказала председатель реготделения движения Светлана Прилепская.

- Шествие Бессмертного полка в 2023 году пройдет онлайн только на тех территориях, где проводить его в очном формате небезопасно для жителей, - объяснила Светлана Прилепская.

В Самаре местом сбора участников шествия традиционно станет перекресток улиц Молодогвардейской и Некрасовской. Бессмертный полк пройдет по площади Куйбышева после основного парада. По всему маршруту будут установлены светодиодные экраны, где участники Бессмертного полка смогут наблюдать за парадом. Также установят динамики, из которых будет транслироваться патриотическая музыка.

Напомним, вечером 9 мая 2023 года на главной площади Самары пройдет праздничный концерт. Хедлайнером мероприятия выступит рок-группа «Сурганова и оркестр».

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