Самарцы пожаловались на состояние сквера им. Высоцкого

Самарцы пожаловались на дороги. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на состояние дорожек в сквере имени Высоцкого. Пользователи опубликовали кадры в социальных сетях.

- Уже который год наблюдаю за ямами и плохим асфальтом, ничего не меняется, - пишут обеспокоенные горожане.

Судя по опубликованным кадрам, на дорожках нет живого места. Весь асфальт в трещинах и ямах. Покрытия давно не обновлялось. Напомним, в областной столице приступили к реализации месячника по благоустройству. Специалисты планируют высадить выращенные цветы в теплицах

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