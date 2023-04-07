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НовостиОбщество7 апреля 2023 18:11

Самарцы пожаловались на состояние сквера им. Высоцкого

Пользователи опубликовали кадры в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Самарцы пожаловались на дороги. Фото: "Самара с огоньком"

Самарцы пожаловались на дороги. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на состояние дорожек в сквере имени Высоцкого. Пользователи опубликовали кадры в социальных сетях.

- Уже который год наблюдаю за ямами и плохим асфальтом, ничего не меняется, - пишут обеспокоенные горожане.

Судя по опубликованным кадрам, на дорожках нет живого места. Весь асфальт в трещинах и ямах. Покрытия давно не обновлялось. Напомним, в областной столице приступили к реализации месячника по благоустройству. Специалисты планируют высадить выращенные цветы в теплицах

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