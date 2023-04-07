Самарцы пожаловались на состояние сквера им. Высоцкого

Самарцы пожаловались на дороги. Фото: "Самара с огоньком"
В Самаре местные жители пожаловались на состояние дорожек в сквере имени Высоцкого. Пользователи опубликовали кадры в социальных сетях.
- Уже который год наблюдаю за ямами и плохим асфальтом, ничего не меняется, - пишут обеспокоенные горожане.
Судя по опубликованным кадрам, на дорожках нет живого места. Весь асфальт в трещинах и ямах. Покрытия давно не обновлялось. Напомним, в областной столице приступили к реализации месячника по благоустройству. Специалисты планируют высадить выращенные цветы в теплицах
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