В Самаре не вернувшегося в часть мобилизованного приговорили к 5 годам лишения свободы

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области военнослужащий призванный по мобилизации не вернулся в часть из увольнения. 4 апреля 2023 года Самарский гарнизонный военный суд назначил ему лишение свободы на 5 лет.

— Без уважительных причин боец не явился на службу при увольнении из части в течение более одного месяца в период мобилизации, — сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий отсутствовал с 26 ноября по 27 декабря 2022 года. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В зале суда мужчину взяли под стражу.

До вступления приговора в законную силу он будет содержаться в СИЗО №1 УФСИН по Самарской области. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Центральном окружном военном суде в течение 15 суток.

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