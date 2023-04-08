Жители Самары вышли на первый субботник 8 апреля 2023 года

В субботнике традиционно участвуют муниципальные и государственные служащие. Фото: Елена Лапушкина

В Самаре 8 апреля 2023 года проходит первый субботник в рамках месячника по благоустройству, всех жителей приглашают присоединиться. Об этом написала глава города Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

— Утром трудимся в сквере на пересечении Красноармейской и Арцыбушевской. После этого проеду и проверю, как организована работа на других общественных пространствах и во дворах, — сказала мэр.

В субботнике традиционно участвуют муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий города, общественные организации, волонтеры и жители Самары.

Горожане, желающие принять участие в субботнике, могут по вопросам получения инвентаря и расходных материалов обращаться в свои управляющие организации, а также районные администрации.

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