В Самаре прошел субботник в Ерик Парке 8 апреля 2023 года

В 2023 году будет благоустроена вторая очередь. Фото: администрация Самары

Сегодня, 8 апреля, прошел субботник в Ерик Парке в Куйбышевском районе Самары. По словам главы района, каждую субботу приводят в порядок общественные территории, которые были благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда».

— Ерик Парк одно из наиболее знаковых и ярких мест Куйбышевского района, поэтому мы стремимся как можно скорее навести здесь порядок. В следующую субботу мы работаем в сквере Речников. Всех жителей приглашает присоединиться, — отметил Алексей Коробков.

Напомним, парк преобразился в 2021 году по нацпроекту. Там появилась новая набережная с велодорожками, уникальными арт-объектами, площадками для активного отдыха и уголками отдыха.

В 2023 году будет благоустроена вторая очередь Ерик Парка, а именно от школы № 57 до улицы Казачьей. Эта территория заняла третье место по итогам рейтингового онлайн-голосования. Благодаря активности жителей третья очередь парка и еще 19 территорий претендуют на преображение в 2024 году.

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