Новый ЖК начали строить на пустыре за ТЦ METRO в Куйбышевском районе Самары

На территории предусмотрена многоэтажная жилая застройка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре началось строительство нового жилого комплекса на территории за ТЦ METRO в Куйбышевском районе. Работы ведет ООО «Юг-Строй», которое возглавляет Геннадий Сурков.
Застройщик в конечном итоге получил разрешение на застройку пустыря высотными домами. Квартал ограничен улицами Уральской, Барнаульской, Заусадебной и Поселковой. Общая площадь участка достигает 46,86 га.
На территории предусмотрена многоэтажная жилая застройка с жилыми и общественными зданиями, в том числе детскими садами, школами, паркингами. Проект включает также благоустройство территории.
Напомним, Геннадий Сурков является президентом холдинга «Глобал Вижн», который застроил микрорайон «Амград» за ТЦ «Амбар».
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