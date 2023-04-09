Из-за ремонта улицы Земеца общественный транспорт поедет по-другому. Фото: мэрия Самары

В Самаре запустят новый автобусный маршрут с 10 апреля 2023 года. Он будет работать до 31 октября, пока идет ремонт улицы Земеца. Об этом сообщили в мэрии Самары.

Речь идет о коммерческих маршрутках. Дополнительные автобусы поедут от Барбошиной поляны до Юнгородка утром, в часы пик. Вечером, после окончания рабочего дня, эти же автобусы повезут самарцев обратно, из Юнгородка до Барбошиной поляны.

Утром дополнительный автобус поедет по маршруту: Барбошина поляна — проспект Кирова — Заводское шоссе — Юнгородок. Отправление от Барбошиной поляны запланировано на 6.00, 6.15, 7.00 и 7.15.

В обратную сторону автобус поедет по маршруту Юнгородок — Заводское шоссе — проспект Кирова — Барбошина поляна. От Юнгородка он стартует в 15.57, 16.07 и в 16.57.

Номер маршрута дополнительного автобуса пока неизвестен.

Как поедет общественный транспорт на время ремонта улицы Земеца, читайте здесь.