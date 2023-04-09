Необычное атмосферное явление сфотографировали в небе над Самарой. Фото: t.me/samara_vip

Над Самарой сняли на фото «Глаз Бога» 9 апреля 2023 года. Фотографиями необычного оптического явления очевидцы поделились в социальных сетях.

Как сообщается в соцсетях, фото было сделано над вертолетной площадкой в Самаре. Облака расположились таким образом, что очертаниями напоминают человеческий глаз.

- Наверное, так и выглядит «Глаз Бога», - предполагают очевидцы.

Напомним, это уже не первое атмосферное явление, которое удивило горожан в эти выходные. Накануне, 8 апреля, горожане поделились фотографиями «розовой Луны» - в такой цвет спутник Земли окрасился из-за мелких частиц пыли в воздухе.