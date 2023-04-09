Подрядчик приступилк сносу садика, нарушив договоренности с мэрией

В Самаре снова остановили снос бывшего детского сада «Петушок» на улице Промышленности, 317. После массовых жалоб жителей глава города Елена Лапушкина сообщила о возобновлении переговоров с собственником территории.

Напомним, конфликт вокруг снова детского сада «Петушок» в Советском районе города длится уже не первый год. Участок земли, на котором располагается когда-то лучший детсад Самары, с 1998 года находится в частной собственности. В здании садика располагалось отделение иногороднего вуза, потом – офисы. С 2013 года земельный участок со зданием бывшего детсада находится в собственности у компании «ПРОФИМАРКЕТ», которая анонсировала его демонтаж ради нового строительства на освободившемся участке.

Местные жители выступили против сноса детского садика. Люди уверяют, что в районе очень велика потребность в дошкольных учреждениях. Власти сначала пообещали было выкупить участок и вернуть здание в систему образования. Однако потом выяснилось, что здание не соответствует современным санитарным требованиям к детским садам, а за земельный участок застройщик хочет приличную сумму.

В 2023 году жители сообщили, что на площадку пригнали технику, а на воротах появилась информация о подрядчике, который должен снести здание. После шумихи снос приостановили, но ненадолго. На этой неделе работы возобновились. По сообщениям жителей, экскаватор уже снес часть крыши. Люди пожаловались на ситуацию губернатору Дмитрию Азарову и напомнили про обещание не допустить снос садика.

Губернатор потребовал ответ с главы города Елены Лапушкиной.

- Мы провели целый ряд переговоров с жителями и застройщиком, внимательно изучили ситуацию с востребованностью на данной территории детских садов. Актуальная очередность в детские сады в данном микрорайоне отсутствует, потребность перекрывается уже существующими дошкольными учреждениями,- ответила мэр.- Строительство или реконструкция детского сада на данном участке с учетом действующих норм и требований не принесет желаемого результата при серьезных бюджетных затратах.

Тем не менее, снос объекта собственники участка начали минуя договоренности с мэрией.

- Мы вновь вступили с ними в переговоры, и сейчас снос остановлен, - сообщила Елена Лапушкина. - На данный момент разрешение на строительство чего-либо у владельца участка отсутствует. Никакого строительства без совместного решения на данной территории не допустим.