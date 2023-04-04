Подрядчик возобновил снос детского сада «Петушок» на ул. Промышленности в Самаре

Жители пытались спасти здание, но тщетно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре продолжаются работы по сносу детского сада «Петушок» на улице Промышленности. В апреле 2023 года подрядчик приступил к новому этапу. Об этом «КП-Самара» сообщили местные жители.

– В детском саду «Петушок» на ул. Промышленности снова возобновили работы. Его будут сносить. Сейчас там чистят крышу, которую снесли, и убирают, – поделились самарцы.

Напомним, ситуация со зданием бывшего детского сада «Петушок» получила широкий резонанс осенью 2021 года. Жители сообщали, что новый собственник планирует снести объект. Это решение не понравилось горожанам и они обратились к властям с просьбой выкупить детсад. Собственник был готов продать здание, но цена оказалась высокой.

В прошлом году появилась информация о том, что здание готовят к сносу. А в марте 2023 года подрядчик приступил к работам. Горожане сообщали, что в здании выставили окна и двери, стартовал спил деревьев.

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