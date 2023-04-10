Перекрытие путепровода на ул. Земеца спровоцировало серьезные пробки в Самаре 10 апреля 2023

Проезд по путепроводу будет закрыт до ноября 2023 года Фото: администрация Самары

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в Самаре закрыли для проезда путепровод «139 км» на улице Земеца. Речь идет об участке от въезда на территорию РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. Несмотря на то, что власти заранее предупредили о готовящихся ограничениях, пробок избежать не удалось.

Утром движение в районе улицы Земеца оказалось парализовано / Фото: samara.dtp.official

Согласно сервису «Яндекс. Карты», перекрытие путепровода спровоцировало серьезные заторы на улицах Победы, Физкультурной, Краснодонской, Теннисной и на проспекте Кирова. По словам местных жителей стояли не только автомобили, но и трамваи. Последние, напомним, перенаправили с улицы Земеца на проспект Кирова. Теперь маршруты № 9, 13, 24, 24к курсируют не до Костромского переулка, а до Юнгородка. Горожане отмечают, что пробки образовались в утренний час пик и держались почти до 10 часов. Не исключено, что вечером ситуация повторится.

Напомним, путепровод на улице Земеца закрыли на время проведения ремонта. Планируется, что на его обновление уйдет несколько месяцев. Ограничение движения будет действовать до 31 октября 2023 года.

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