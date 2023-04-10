В Самаре путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыли на ремонт 10 апреля

В 2023-ем планируется полностью отремонтировать деформационные швы. Фото: администрация Самары

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в Самаре закрыли на ремонт путепровод «139 километр» по улице Земеца. В связи с этим с сегодняшнего дня начало действовать временное ограничение движения транспорта от завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова.

— Сейчас состояние путепровода оценивается как аварийное. Обновление объекта будет вестись согласно двухгодичному муниципальному контракту. В 2023-ем планируется полностью отремонтировать деформационные швы и привести в порядок трамвайные пути, — рассказали в администрации Самары.

Помимо этого, подрядчик собирается до конца октября восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части как минимум в нижних слоях. Если это будет реализовано, то техническое движение по путепроводу откроют осенью этого года.

Ремонтом путепровода будут заниматься специалисты АО «Куйбышевская дорожная ПМК». К прошедшим выходным специалисты обустроили около 700 метров пешеходной дорожки от перехода ж/д путей до улицы Литвинова. Далее по плану дорожка продлится до улицы Победы. Выполнят для удобства и аварийно-ямочный ремонт на Днепровском проезде.

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