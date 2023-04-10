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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:33

В Самаре заблудший козел разгуливает по улице Золотухина

Горожане опубликовали кадры в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Козел разгуливает по улицам ЖК. Фото: "Честная Самара"

Козел разгуливает по улицам ЖК. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами гуляющего козла по улице Золотухина. Судя по всему, животное потерялось.

Коела разгуливаливает по жилому комплексу. В комментариях пользователи удивились, что животное так далеко ушло от частного сектора. Самарцы также подчеркнули, что козел выглядит породистым, поэтому хозяева смогут быстро отыскать пропавшее животное. О дальнейшей судьбе козла пока неизвестно.

Напомним, один из ближайших поселков к ЖК – Красный Пахарь решили не застраивать высотками. Компания планировали произвести застройки с минимальным количеством парковочных мест.

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