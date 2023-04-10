Администрация Самары напомнила жителям правила безопасности в период паводка

Часть территорий Самары может подтопить из-за сброса воды на Жигулевской ГЭС Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стартовала вторая волна паводка. Это связано с началом сброса воды на Жигулевской ГЭС. Часть территорий города может затопить. В связи с этим администрация областной столицы решила напомнить жителям правила безопасности.

— С 14 по 20 апреля 2023 года объем сбросов воды на ГЭС составит около 26 тысяч кубических метров. Это приведет к повышению уровня воды в Волге до 32,1 метра по Балтийской системе высот. При таком уровне частично подтопляются территории Куйбышевского, Железнодорожного и Красноглинского районов, — отметили в мэрии.

Горожан призывают не въезжать и не находиться на подтапливаемых территориях и вблизи водоемов. Не стоит там оставлять автомобили и другой транспорт. При резком подъеме воды нужно занять ближайшее безопасное возвышенное место и постараться эвакуироваться. Также самарцев просят соблюдать требования запрещающих знаков и информационных стендов.

В случае ЧП следует звонить по следующим телефонам: ЕДДС Самары — 951-71-35; служба спасения — 01, 101, 112; ПСО Самары – 930-56-79; ПСС региона — 992-99-99; скорая помощь — 03, 103.

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