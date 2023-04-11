Появились эскизы нового высотного ЖК на ул. Уральской в Самаре

Жилой комплекс возводит компания известного бизнесмена Виктора Суркова / Фото: наш.фонд.рф

Появились эскизы нового жилого комплекса, который появится за ТЦ METRO в Куйбышевском районе Самары. Его возводит компания известного бизнесмена Виктора Суркова «СЗ «ССК-Юг».

Строительство жилого комплекса, который получил название «Легенда», стартовало в первом квартале 2023 года. Он будет включать три дома в 24-25 этажей. Возводят высотки на участке в границах улиц Уральской, Барнаульской, Заусадебной и Поселковой.

ЖК будет рассчитан на 833 квартиры. Проект предполагает обустройство детских и спортивных площадок. Также на придомовых территориях будут предусмотрены гостевые парковочные места. Завершить строительство высоток планируется в первом квартале 2025 года.

Так сейчас выглядит строительная площадка / Фото: наш.фонд.рф

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