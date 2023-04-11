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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:02

Самарец показал утренние пробки на улице Авроры

Специалисты проводят ремонт на Южном мосту
Алена ПРОВКИНА
Кадры опубликовали в социальных сетях. Фото: скриншот видео

Кадры опубликовали в социальных сетях. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты отремонтируют Южный мост до начала дачного сезона. К работам приступили вечером 1 апреля 2023 года.

Городской блогер Евгений Щекин показал утренние пробки на улице Авроры, в связи с начавшимся ремонтом. Работы стартовали в экстренном порядке и будут вестись в ускоренном темпе. Перед подрядчиками стоит задача – закончить работы до начала дачного сезона. Также по данному участку в дни религиозных праздников осуществляется массовая перевозка людей.

В комментариях пользователи прозвали транспортный затор «Царь-пробкой». Городской блогер отметил, что со временем пробка только увеличивается.

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