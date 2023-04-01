Южный мост в Самаре отремонтируют до начала дачного сезона и религиозных праздников

Ремонт Южного моста стартует вечером 1 апреля. Фото: администрация Самары

Вечером 1 апреля 2023 года начнутся дорожные работы на выезде из Самары со стороны улицы Авроры. Ремонт будет вестись на путепроводе через железную дорогу и далее на Южном мосту через реку Самару.

Работы стартуют в экстренном порядке и будут вестись ускоренными темпами. Задача — завершить ремонт к началу дачного сезона. К тому же по этой дороге в дни религиозных праздников осуществляется массовая перевозка людей в направлении кладбищ «Южное» и «Рубежное».

Дачный сезон транспортники планируют открыть 15 апреля, православная Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля.

На время ремонта полностью движение по мостам закрываться не будет, строители оставят по одной полосе движения в каждую сторону.

Также в ускоренном порядке в Самаре уже стартовал ремонт дорожного полотна на улице Береговой.