Глава Самары рассказала, что будет с бывшим детским садом «Петушок»

Восстановление считают нецелесообразным. Фото: Евгений Щекин

В Самаре глава города Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию со сносом здания бывшего детского сада «Петушок». Пока что работы на участке приостановлены.

Местные жители долгое время выступали против сноса любимого детского сада на улице Промышленности. После массовых жалоб в социальных сетях и беспокойством жильцов соседних домов власти приняли решение разобраться с ситуацией. С 1998 года участок находится в частной собственности, специалисты встретились с самарцами, поговорили с застройщиками и изучили востребованность детского сада.

Оказалось, потребность в местах уже перекрыта существующими учреждениями. Реконструкция здания стоит дороже, чем строительство нового детского сада. Восстановление считают нецелесообразным.

На данный момент у собственника нет разрешения на строительство. Глава города отметила, что сначала встретиться с жителями, чтобы принять решение.

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