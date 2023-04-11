В Самаре затопило причал речного вокзала 11 апреля 2023 года

В областной столице затопило речной причал.Фото: скриншот видео
В Самаре стало известно о затопление причала речного вокзала. Местные жители поделились кадрами в социальных сетях 11 апреля 2023 года.
Судя по опубликованным кадрам городским блогером Евгением Щекиным, под водой оказался значительный участок суши. Вода поднялась до ступенек. В областной столице ожидается повышенные сбросы воды на Жигулевской ГЭС. Уровень воды может подняться на 2,5 метра. Жителям стоит быть более осторожными рядом с подтопленными участками.
Напомним, два дня назад в социальных сетях поделились кадрами подъема воды на набережной. Затоплены часть пляжа.
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