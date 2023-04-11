В Самаре могут узаконить церковь с часовней на Шестой просеке

Храм святой великомученицы Екатерины находится на участке уже несколько лет. Фото: vk.com/ekaterina_samara

В Самаре могут узаконить храм с часовней, расположенный на Шестой просеке, 144А. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

– Заявитель просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 255,66 квадратных метров под религиозное обслуживание, – сообщается в документации.

По указанному адресу расположен храм святой великомученицы Екатерины. Он работает уже несколько лет, хотя изначально его строительство вызывало споры. Жители выступали против возведения объекта, требуя установить на участке детскую площадку. Тем не менее, храм был построен. А недавно там появился купол.

Отметим, что вопрос заявителя сейчас вынесен общественные обсуждения. Они продлятся до 29 апреля 2023 года.

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