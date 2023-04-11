В Самарской области жены участников СВО смогут обучаться вождению на льготных условиях

Вопрос сейчас находится в проработке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предложили ввести новую меру поддержки для семей участников спецоперации. Не исключено, что теперь жены бойцов будут проходить обучение в автошколах на льготных условиях или вовсе бесплатно. Об этом стало известно во время прямого эфира с участием губернатора Дмитрия Азарова во вторник, 11 апреля.

С соответствующей инициативой к главе региона обратилась жительница Рощинского. Губернатор отметил, что этот вопрос будет взят на контроль и проработан.

Напомним, сегодня в Самарской области действует ряд мер поддержки для семей военнослужащих. В частности, дети бойцов получают бесплатное питание в школах и детских садах, а родители освобождены от платы за пребывание ребенка в дошкольных учреждениях.

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